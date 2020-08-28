В России ищут способы контролировать коллекторов и МФО
Владимир Путин на недавней встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым поручил разобраться с коллекторскими действиями. По словам президента, ситуация «просто переходит иногда всякие границы», пишет газета «Известия».
Аристов пообещал проработать варианты по урегулирования ситуации. В «кратчайшие» сроки будут решены вопросы об увеличении штата и дополнительном финансировании.
Вместе с тем директор ФССП отметил, что около 50% нарушений в сфере взыскания долгов совершают МФО. Не смотря на то, что они выдают деньги и взыскание не является их основной деятельностью.
Аристова напомнил, что приставы контролируют профессиональных коллекторов, включенных в государственным реестр. Однако их очень мало — 321 организаций, против 1606 МФО.
На днях депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Если законопроект ободрят, наказание увеличат до пяти лет лишения свободы.