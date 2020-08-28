В России ищут способы контролировать коллекторов и МФО

Проблема с агрессивным возвратом долгов россиян до сих пор остается острой. Для начала контролировать начнут микрофинансовые организации, для которых это не основной вид деятельности, однако они этим занимаются.

Владимир Путин на недавней встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым поручил разобраться с коллекторскими действиями. По словам президента, ситуация «просто переходит иногда всякие границы», пишет газета «Известия».

Аристов пообещал проработать варианты по урегулирования ситуации. В «кратчайшие» сроки будут решены вопросы об увеличении штата и дополнительном финансировании.

Вместе с тем директор ФССП отметил, что около 50% нарушений в сфере взыскания долгов совершают МФО. Не смотря на то, что они выдают деньги и взыскание не является их основной деятельностью.

Аристова напомнил, что приставы контролируют профессиональных коллекторов, включенных в государственным реестр. Однако их очень мало — 321 организаций, против 1606 МФО.

На днях депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Если законопроект ободрят, наказание увеличат до пяти лет лишения свободы.