Россияне передумали переходить на четырехдневку

Авторы исследования опрашивали представителей компаний и экономически активное население страны. В 2020 году соотечественники изменили свое отношение к возможной четырехдневке из-за страха потерять в зарплате.

В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю. Инициативу тогда поддерживали 49% опрошенных, теперь же процент сократился до 40. Кроме того, выросло число противников идеи: 37 вместо 31% годом ранее.

Согласно результатам исследования, человек с возрастом все меньше хочет иметь еще один выходной. В категории до 24 лет идею сократить рабочую неделю поддержали 44%, а среди респондентов старше 35 лет — 37%.

Россияне с зарплатой больше 80 тысяч рублей отказываются поддерживать переход на сокращенную рабочую неделю. Они опасаются возможного снижения дохода, отметило ИА Nation News.

В 2019 году Минтруд отмечал, что инициатива будет способствовать охране здоровья работников и улучшению качества жизни. При этом возможное нововведение может отразиться на себестоимости продукции и увеличит затраты на рабочую силу.

На рабочей неделе с 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня. Это связано с тем, что в среду, 4 ноября, празднуется День народного единства.