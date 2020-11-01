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    01 ноября 2020, 12:40

    Россияне передумали переходить на четырехдневку

    Алена Макаренко

    Все меньше россиян хотят работать четыре дня вместо пяти. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на исследования сервиса для поиска работы.
    Россияне передумали переходить на четырехдневку

    Авторы исследования опрашивали представителей компаний и экономически активное население страны. В 2020 году соотечественники изменили свое отношение к возможной четырехдневке из-за страха потерять в зарплате.

    В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю. Инициативу тогда поддерживали 49% опрошенных, теперь же процент сократился до 40. Кроме того, выросло число противников идеи: 37 вместо 31% годом ранее.

    Согласно результатам исследования, человек с возрастом все меньше хочет иметь еще один выходной. В категории до 24 лет идею сократить рабочую неделю поддержали 44%, а среди респондентов старше 35 лет — 37%.

    Россияне с зарплатой больше 80 тысяч рублей отказываются поддерживать переход на сокращенную рабочую неделю. Они опасаются возможного снижения дохода, отметило ИА Nation News.

    В 2019 году Минтруд отмечал, что инициатива будет способствовать охране здоровья работников и улучшению качества жизни. При этом возможное нововведение может отразиться на себестоимости продукции и увеличит затраты на рабочую силу.

    На рабочей неделе с 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня. Это связано с тем, что в среду, 4 ноября, празднуется День народного единства.