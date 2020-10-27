Россиянам напомнили о выходном 4 ноября

День народного единства станет для россиян последней в этом году нерабочей праздничной датой. Отдохнуть жители страны смогут в среду, 4 ноября.

По Трудовому кодексу День народного единства является нерабочим в России. В 2020 году праздник выпадает на среду, 4 ноября. При этом за нерабочий день сотрудникам, получающим оклад, платят в полном объеме. Рабочий день 3 ноября сокращается на один час, так как он предшествует праздничной дате.

Следующие длинные нерабочие выходные ждут россиян после Нового года — с 1 по 10 января. Такой период утвердило правительство страны. Также работать не придется с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Праздничные майские выходные установили с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Еще нерабочими будут с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году 31 декабря будет выходным днем.

День народного единства с 2005 года ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник является государственным. Он приурочен к окончанию Смутного времени.