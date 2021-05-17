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    17 мая 2021, 07:52

    Россияне перечислили главные недостатки интернета

    Анастасия Калинина

    Аналитики провели опрос и выяснили, что россияне главными недостатками интернета считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также большое количество опасного контента для детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

    Россияне перечислили главные недостатки интернета

    «Главными недостатками „всемирной паутины“ граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)», — говорится в исследовании.

    Еще 39% опрошенных уверены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% россиян считают, что он отвлекает от реальной жизни. Тем не менее большинство респондентов считают интернет полезным. Выяснилось, что 93% назвали возможность искать информацию его важной функцией, еще для 65% важно через интернет заказывать товары и услуги. И 64% россиян отметили возможность оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы.

    Ранее опрос показал, что более трети россиян для исполнения мечты необходимо пять и более миллионов рублей.