Россияне перечислили главные недостатки интернета

Аналитики провели опрос и выяснили, что россияне главными недостатками интернета считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также большое количество опасного контента для детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

«Главными недостатками „всемирной паутины“ граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)», — говорится в исследовании.

Еще 39% опрошенных уверены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% россиян считают, что он отвлекает от реальной жизни. Тем не менее большинство респондентов считают интернет полезным. Выяснилось, что 93% назвали возможность искать информацию его важной функцией, еще для 65% важно через интернет заказывать товары и услуги. И 64% россиян отметили возможность оплачивать покупки и осуществлять денежные переводы.

Ранее опрос показал, что более трети россиян для исполнения мечты необходимо пять и более миллионов рублей.