Россияне рассказали, сколько денег нужно для исполнения мечты

Более трети россиян заявили, что для исполнения мечты им необходимо пять и более миллионов рублей. Опрос провели эксперты одного из банков.

По данным исследования, 37% респондентов признались, что для достижения своей цели им нужно пять и более миллионов рублей, сообщил РБК.

Еще 15% опрошенных рассказали, что для исполнения мечты им хватило бы от одного до пяти миллионов рублей. Были и те, кто заявил, что их мечты нельзя измерить деньгами. Таких оказалось 14%.

Почти половина опрошенных (46%) чаще всего мечтает о путешествиях. Чуть меньше — 41% — хотел бы загородный дом. У 37% россиян мечты связаны с высокой зарплатой. О любви мечтают 20% респондентов.

Участниками опроса стали около 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. В среднем эта сумма составляет 173 тысячи рублей в месяц. В начале года гражданам РФ требовалось на семь тысяч меньше. Самыми скромными в своих желаниях оказали жители Кирова, Оренбурга и Липецка. Самую большую сумму назвали участники опроса из Москвы.