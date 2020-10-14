Россияне озвучили идеальную продолжительность новогодних праздников

Новогодние праздничные дни — самый продолжительный отдых для жителей России. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и узнали, о каком количестве выходных мечтают россияне.

Результаты исследования оказались в распоряжении RT. О том, что десяти дней им вполне хватает заявил 31% опрошенных. При этом 18% ответили, что их устроили бы выходные от одного до трех дней. Еще 14% сказали, что хотели бы отдыхать в новогодний период от четырех до шести дней.

На одну неделю согласны 9% респондентов, на две — 6%. Интересно, что еще 6% сказали, что вообще не хотят отдыхать в Новый год. За восьмидневный или девятидневный отдых выступили 3% опрошенных, столько же — за выходные от 11 до 13 дней.

Еще 10% признались, что им вообще все равно, сколько дней продлятся выходные. В опросе участвовали 1600 респондентов.

Согласно проекту постановления правительства о переносе выходных дней, новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января.

Ранее россияне рассказали, где хотят провести Новый год. Большинство опрошенных собираются встретить праздник на родине. Однако нашлись и те, кто хотел бы провести новогодние каникулы в других странах.