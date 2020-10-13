Россияне рассказали, в какой стране мечтают встретить Новый год

Россия, Чехия и Таиланд — те страны, где россияне хотели бы встретить Новый год. Такие результаты показал опрос, сделанный сервисом для планирования путешествий.

С исследованием ознакомился RT. На родине праздник хотели бы встретить 12% респондентов. На втором месте оказался Таиланд. Там 2021 год мечтают справить 8,8% опрошенных. На третьем месте с 7% — Чехия.

Также граждане России не против провести новогодние каникулы в Италии (6%) и Соединенных Штатах (5%). Кроме того, в списке желаемых стран оказались ОАЭ, Испания, Турция, Германия, Финляндия и Франция. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.

На данный момент РФ восстановила авиасообщением с Великобританией, Швейцарией, ОАЭ, Турцией, Танзанией, Египтом, Мальдивами, Южной Кореей, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Глава Роспотербнадзора Анна Попова считает, что из-за сложной ситуации с коронавирусом россиянам с детьми пока лучше отказаться от поездок на юг. Ведь сейчас по всему миру идет сезонный рост заболеваемости COVID-19.