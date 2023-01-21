21 января 2023, 09:01
Россияне оценили деятельность правительства
ВЦИОМ: большинство жителей России положительно оценили работу кабмина
Большинство жителей России остались довольны работой правительства. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров со ссылкой на проведенный опрос.
«51% участников опроса признали, что работа кабинета министров соответствует их ожиданиям. Более того, 16% заявили, что работа правительства превзошла их ожидания, 25% надеялись на лучшие результаты», — сказал он.
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По словам Федорова, затруднились оценить работу правительства 8% респондентов.
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«Лучше всего уровень соответствия ожиданиям у правительства в Северо-Западном федеральном округе, 22%. Хуже всего — в Центральном федеральном округе, 12%», — добавил он.
Глава ВЦИОМ уточнил, что опрос прошел с 12 по 14 января в 80 субъектах России, в нем участвовали 1,6 тысяч достигших совершеннолетия россиян.
В декабре сообщалось, что три четверти жителей России позитивно оценили деятельность Владимира Путина на посту президента страны.
ВЦИОМ
Правительство РФ
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