Общество 21 января 2023, 09:01 Россияне оценили деятельность правительства ВЦИОМ: большинство жителей России положительно оценили работу кабмина РИА «Новости»

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Большинство жителей России остались довольны работой правительства. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров со ссылкой на проведенный опрос.

«51% участников опроса признали, что работа кабинета министров соответствует их ожиданиям. Более того, 16% заявили, что работа правительства превзошла их ожидания, 25% надеялись на лучшие результаты», — сказал он.

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По словам Федорова, затруднились оценить работу правительства 8% респондентов.

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«Лучше всего уровень соответствия ожиданиям у правительства в Северо-Западном федеральном округе, 22%. Хуже всего — в Центральном федеральном округе, 12%», — добавил он.

Глава ВЦИОМ уточнил, что опрос прошел с 12 по 14 января в 80 субъектах России, в нем участвовали 1,6 тысяч достигших совершеннолетия россиян.

В декабре сообщалось, что три четверти жителей России позитивно оценили деятельность Владимира Путина на посту президента страны.