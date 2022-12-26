Власть 26 декабря 2022, 18:15 Три четверти россиян одобрили деятельность Путина в 2022 году — ВЦИОМ ВЦИОМ: около 75% россиян одобряют деятельность президента Путина РИА «Новости»

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В 2022 году деятельность президента Владимира Путина одобряли в среднем 75% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном интервью с января по декабрь приняли участие 1,6 тысячи жителей в возрасте от 18 лет.

Эксперты ВЦИОМ назвали доверие президенту и одобрение его деятельности «ключевыми индикаторами», ответом на выбранный политический курс.

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«Несмотря на вызовы уходящего года, оба показателя продемонстрировали позитивную динамику», — констатировали аналитики.

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Они отметили, что спецоперация, частичная мобилизация и присоединение новых территорий стали «проверкой на прочность» общественного одобрения решений главы государства. Как раз после февральских событий рейтинги выросли. Еще в начале года деятельность Путина одобряли около 66% опрошенных. Рекордный скачок зафиксировали в марте — тогда показатель приблизился к 80%. В последние месяцы он стабильно высок — от 74 до 79%. По итогам декабрьского опроса выяснилось, что работу президента одобряют 74% — на 13% больше, чем в декабре 2021 года. Доля не одобряющих за 12 месяцев снизилась на 10% — до 16%.

Средний уровень доверия Путину в 2022 году составил 78%. Показатель увеличился на 11% с февраля по март и превысил 80% в апреле. Уровень недоверия при этом сократился более чем в полтора раза: в январе главе государства не доверяли 29% опрошенных, в декабре — 18%.