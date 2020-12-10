Россияне отдали кибермошенникам 68 млрд рублей с начала года

Ведомство отметило, что жертвами аферистов стали тысячи жителей России. Эксперты считают, что чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Преступники часто звонят пенсионерам и представляются сотрудниками банка. После этого они просят перевести на их счет деньги якобы в целях безопасности.

Однако недавно жертвой преступников стал 43-летний житель Читы. Ему позвонили якобы из банка и сообщили, что на него пытаются взять кредит. Мужчина решил проверить эту информацию в своей кредитной организации. Там заявили, что его обманывают.

Сразу же после этого россиянину поступил звонок якобы из полиции. Собеседник рассказал о проводимой против аферистов операции, в которой мужчина обязан был принять участие. В итоге житель Читы «поучаствовал» и перевел на счет мошенников 900 тысяч рублей.

Полиция напоминает россиянам, что нужно быть очень внимательными и не вестись на обман и уговоры преступников.