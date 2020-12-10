Мошенники под видом полицейских убедили россиянина перевести 900 тысяч рублей

Житель Читы попался на удочку мошенников. Они позвонили мужчине и рассказали про спецоперацию, в которой он должен был участвовать. В итоге россиянин взял кредит на 900 тысяч рублей и перевел эти деньги аферистам.

Мужчина 43 лет обратился в полицию Читы и заявил, что ему позвонил менеджер банка. Тот стал рассказывать, что на местного жителя пытаются оформить кредит. Однако мужчине не поверил и обратился в банк. Там ему подтвердили, что это происки мошенников.

На этом история не закончилась. Дальше ему позвонили с номера дежурной части УМВД по Забайкальскому краю. Жертве рассказали, что «проводится специальная операция по задержанию мошенников, а мужчина им мешает». Чтобы операция прошла успешно, жителю Читы нужно выполнить все указания сотрудника банка. В противном случае ему грозит уголовная ответственность. После этого раздался звонок «представительницы банка». Она попросила его оформить онлайн-кредит, снять деньги и перевести на указанные счета. Об этом сказано на сайте регионального ведомства.

Мужчина перевел 900 тысяч рублей, после чего звонившие ему люди оказались вне зоны доступа. Полиция выяснила, что мошенники пользовались IP-телефонию и звонили из разных российских регионов. Открыто уголовное дело.

Сбербанк, «Тинькофф» и ВТБ вместе с сотовыми операторами «большой четверки» намерены бороться с телефонными мошенниками. Для этого они разрабатываю специальные решения.