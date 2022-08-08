Россияне останутся без русскоязычных приложений? Пользователям объяснили, насколько все серьезно

Минцифры предложило отменить штрафы за продажу гаджетов без предустановленного обязательного российского ПО, ввезенных в рамках параллельного импорта, сообщила газета «Ведомости». Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал «360», что появление на отечественном рынке смартфонов без русскоязычных приложений маловероятно.

«Все операционные системы локализованы для различных языков и стран, выковыривать русский язык оттуда никто не будет. Сами магазины гипотетически могут перестать продавать приложения, где есть русский язык. Но тем самым они ущемят большое количество пользователей, которые не живут в России», — заявил эксперт.

По мнению Анфиногенова, никто не станет исключать русскоязычные приложения, потому что это неправильно с точки зрения ведения бизнеса. Если это все же случится, в России найдутся специалисты, которые сумеют установить необходимые программы из альтернативных источников, добавил он.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил россиян об опасности использования VPN. По словам эксперта, такие сервисы могут передавать данные о пользователях третьим лицам.