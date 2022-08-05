Россиянам назвали главную опасность VPN

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, медиаэксперт Герман Клименко объяснил россиянам, в чем заключается главная опасность VPN. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, VPN, особенно бесплатные, могут легко передавать данные третьим лицам.

«Хакеры под любым соусом пытаются залезть в ваш смартфон и получить разрешение на проведение каких-то внешних опций. Помните, раньше была мода предлагать скачивать пиратское кино? Теперь такая мода пошла на VPN. При его установке идет всякая гадость, которую только можно сделать», — объяснил Клименко.

Он добавил, что в первую очередь риски появляются у тех людей, кто владеет смартфонами с системой Android.

«Претензии как правило на уровне верификации приложения, которое вы ставите себе. Вам оказывают услугу VPN, а еще предлагают ряд других услуг», — резюмировал Клименко.