Россияне остались без Sаmsung Рау? Хакер объяснил, что будет дальше

У Sаmsung еще будет шанс обжаловать решение о запрете Sаmsung Рау в России. Если все сложится не в пользу южнокорейской компании, то она должна будет сама найти способ заблокировать свою платежную систему на территории РФ. В противном случае за дело возьмется Роскомнадзор. Такое мнение в разговоре с «360» высказал хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

«Samsung Pay пока будет работать. У Samsung есть время подать апелляцию, обжаловать решение суда. Если не обжалует либо обжалование суда останется неудовлетворительным, то Samsung должен исполнять решение суда», — сказал эксперт.

По его словам, южнокорейская компания будет вынуждена запретить пользоваться системой Samsung Pay гражданам РФ.

«Если Samsung откажется выполнять решение суда и технически не сможет огородить российских жителей от Samsung Pay, то тут на помощь суду идет Роскомнадзор», — добавил Вакулин.

Он отметил, что если регулятор начнет блокировку, то под запрет попадут абсолютно все ресурсы Samsung, так как блокировка происходит по DPI и по блокировке IP-адресов.

Хакер рекомендовал пользователям Samsung в крайнем случае перейти на систему Gооglе Рау. Кроме того, есть и другие платежные системы, которые можно скачать в плеймаркете.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил использовать Samsung Pay на территории России. Такое решение принято по иску швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав.

Правообладатель обвинил южнокорейскую компанию в незаконном использовании своей технологии электронных платежей.