Московский суд запретил Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы запретил использовать Samsung Pay. Такое решение принято из-за патентного спора. Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Московский арбитраж запретил работу платежного сервиса Samsung Pay на территории России по иску швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав.

Правообладатель обвинил Samsung в незаконном использовании своей технологии электронных платежей. Суд решил, что в Samsung Pay действительно используется технология «Сквин СА».

Южнокорейская компания и ее представительство в РФ могут обжаловать решение суда в течение месяца. В противном случае оно вступит в силу.

В Samsung Electronics сообщили газете «Коммерсант», что никаких изменений в связи с решением суда пока не планируется. Юрист Александра Курдюмова сообщила изданию: пока действует патент, о котором идет речь, сервисы Apple Pay и Google Pay тоже могут попасть под запрет.

Samsung Pay запустили в августе 2015 года, через год сервис заработал и в России. Она занимает 17% рынка мобильных платежей.