Россияне определили подходящее время для покупки жилья

Россияне назвали подходящее время для покупки жилой недвижимости. Большинство участников опроса (44%) считают, что для этого благоприятен текущий момент.

Об этом сказано в совместном исследовании финансового института «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С начала 2020 года этот показатель достиг максимального уровня. Такая позитивная динамика была зафиксирована с мая, в тот период времени рынок начал постепенно восстанавливаться.

Как объяснили в «Дом.РФ», фактически настроения граждан в жилищной сфере вернулись к состоянию до пандемии. Там заметили, что достичь этого удалось главным образом благодаря своевременно развернутым мерам государственной поддержки — в первую очередь программе льготной ипотеки под 6,5%.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года. Такое заявление он сделал 14 октября на совещании с членами правительства. Российский премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею главы государства, отметив, что продлить программу можно до 1 июля 2021 года. Правительство, по его словам, готово быстро подготовить необходимые распоряжения.