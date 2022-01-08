Из Казахстана в Москву вернулись 25 россиян. Эвакуацию сняли на видео

Минувшей ночью в Москву из Алма-Аты вернулись 25 россиян. Их доставили в Россию на борту самолета военно-транспортной авиации. В распоряжении «360» появилось видео эвакуации людей на аэродром Жетыген.

В Минобороны сообщили, что россияне приехали в Алма-Ату на новогодние праздники и отдыхали на одном из горнолыжных курортов. Из-за начавшихся беспорядков и прекращения работы городского аэропорта они оставались в гостинице.

«Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию РФ», — добавили в министерстве.

Один из эвакуированных туристов рассказал, что они оказались в тяжелой ситуации и теперь все благодарны за оказанную помощь.

«Мы оказались здесь на новогодних каникулах, хотели покататься на лыжах и попали в ситуацию, когда произошло это ужасное происшествие. И нас вывозят военным бортом, потому что других способов никаких нет. Хочу поблагодарить за слаженную работу наших военных, наших ребят, которые вывозили нас из этой страшной ситуации. Все это страшно и тяжело», — поделился мужчина после посадки на борт.