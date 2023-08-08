Общество 08 августа 2023, 03:53 Юрист назвал два способа получения прибавки к пенсии Юрист Антонова: увольнение и заявление на перерасчет помогут добиться прибавки к пенсии Freepik

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На данный момент у работающих пенсионеров есть два варианта получения прибавки к пенсионным выплатам. Увеличение может быть примерно на 10-15%. Об этом сообщила юрист «Европейской юридической службы» Марина Антонова в беседе с Life.

Первый способ касается неработающих пенсионеров. Он включает в себя увольнение трудоустроенного человека пенсионного возраста с текущего места работы. Для таких людей индексацию выплат осуществляют в начале года. После завершения перерасчета можно снова устроиться на место труда.

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По словам юриста, после увольнения пенсионерам индексируют льготные выплаты. Если человека снова оформят на работу, он все равно будет получать повышенную пенсию. При этом ежегодная индексация пенсионных выплат не касается трудоустроенных пенсионеров.

«Второй вариант актуален для работающих пенсионеров. Им ежегодно (как правило, в августе) производят корректировку размера пенсии с учетом тех взносов, которые произведены за работника в прошлом году», — объяснила Антонова.

По словам юриста, если трудоустроенный пенсионер сомневается в правильности количества начисленной пенсии, то может написать заявление о перерасчете на основании закона о «Страховых пенсиях».

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «360», что с 1 августа 2023 года повысили пенсии работающим гражданам пенсионного возраста. По его словам, инициатива касается только тех, кто трудился в прошлом году.