Россияне назвали цену счастья

В среднем жителям России нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Сумма выросла с начала года на семь тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», — приводит агентство результаты исследования.

По данным сервиса, в 2015 году россиянам для счастья нужно было 175 тысяч рублей ежемесячно, а в 2018 году — 159 тысяч рублей. Самые высокие запросы у жителей Москвы.

«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц», — пришли к выводу аналитики. Самыми скромными в своих желаниях оказали жители Кирова, Оренбурга и Липецка. Жителям этих городов для ощущения счастья каждый месяц надо 132 тысячи рублей, 136 тысяч и 137 тысяч соответственно.

Опрос провели с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов из почти 550 населенных пунктов. Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал привычки, которые мешают россиянам разбогатеть.