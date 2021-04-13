Россиянам назвали мешающие разбогатеть привычки

Люди, которые живут в достатке часто ощущают себя бедными. Всему виной постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. Они часто сравнивают себя с кем-то, оценивают, у кого престижнее должность, красивее жена и прочее, считает психолог Дмитрий Синарев.

Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что такие люди называются бедняками «по жизни», им никогда не хватает ни денег, ни счастья, так как у кого-то этого всегда будет больше. Человеку нужно уметь ценить то, что он имеет, подчеркнул Синарев.

Существуют также «диванные завистники» — это люди, умеющие обеспечивать свой достаток, но которые при этом никогда не становятся богатыми. Они, по словам психолога, любят рассуждать о своем внутреннем потенциале, однако ничего не делают для самореализации. Вместо этого такие люди предпочитают отдых у телевизора или зависание в соцсетях.

«Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил», — отметил психолог. Он также добавил, что помимо моральных, эмоциональных форм поощрения люди в ответ получают и денежные средства.

Так, можно ценить свою работу за отличные отношения с коллегами, но при этом иметь скудный заработок. В этом случае, оставаться в компании следует, если для человека важнее атмосфера в коллективе, потому что при желании повысить достаток — нужно уходить на место с большим окладом.

Сохранить свои деньги в период кризиса можно благодаря депозитным счетам в банке, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев и аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. А вот для увеличения доходов лучше использовать акции и другие ценные бумаги.