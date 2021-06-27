Россияне назвали сумму, которую могут позволить себе на неделю отпуска

Средняя сумма, которую россияне могут позволить себе потратить в течение недельного отпуска, составляет 36 тысяч рублей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы, идеальный отпуск в течение семи дней оценили в 135 тысяч рублей.

«На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека», — приводит агентство результаты исследования.

Самый большой бюджет на недельный отпуск — 47 тысяч рублей — потребуется жителями Москвы. На втором месте жители Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга со средней суммой 42 тысячи рублей, на третьем — Самара (38 тысяч рублей). Самые скромные в плане отдыха — волгоградцы. На недельный отпуск им потребуется 28 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что мужчины готовы потратить на семь дней отпуска в среднем 40 тысяч рублей, а женщины — 32 тысячи рублей. Также представителям сильной половины человечества больше денег потребуется и на идеальный отпуск — 148 тысяч рублей против суммы в 125 тысяч рублей, которую озвучили женщины.

Опрос провели с 19 мая по 21 июня. В нем приняли участие три тысячи респондентов из 596 населенных пунктов России.