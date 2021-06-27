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    27 июня 2021, 08:56

    Россияне назвали сумму, которую могут позволить себе на неделю отпуска

    Андрей Иванов

    Средняя сумма, которую россияне могут позволить себе потратить в течение недельного отпуска, составляет 36 тысяч рублей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы, идеальный отпуск в течение семи дней оценили в 135 тысяч рублей.

    Россияне назвали сумму, которую могут позволить себе на неделю отпуска

    «На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека», — приводит агентство результаты исследования.

    Самый большой бюджет на недельный отпуск — 47 тысяч рублей — потребуется жителями Москвы. На втором месте жители Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга со средней суммой 42 тысячи рублей, на третьем — Самара (38 тысяч рублей). Самые скромные в плане отдыха — волгоградцы. На недельный отпуск им потребуется 28 тысяч рублей.

    Аналитики выяснили, что мужчины готовы потратить на семь дней отпуска в среднем 40 тысяч рублей, а женщины — 32 тысячи рублей. Также представителям сильной половины человечества больше денег потребуется и на идеальный отпуск — 148 тысяч рублей против суммы в 125 тысяч рублей, которую озвучили женщины.

    Опрос провели с 19 мая по 21 июня. В нем приняли участие три тысячи респондентов из 596 населенных пунктов России.