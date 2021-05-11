Россияне назвали самые уважаемые профессии

Самой уважаемой профессией в России, по мнению ее граждан, является специальность врача. Так ответило большинство участников опроса. Его провел сервис «Работа.ру».

Результаты исследования оказались в распоряжении RT. То, что самая уважаемая профессия — врач, ответили 59% опрошенных. Чуть меньше поддержки получили учителя (40%). На третьем месте оказались спасатели. Об уважении к этой профессии заявили 38% респондентов.

Также россияне уважают пожарных (27%), ученых (26%), военных (22%). Еще 19% отметили инженеров, 14% — летчиков и машинистов, 13% — строителей, 12% — шахтеров.

В варианте «Другое» участники исследования чаще всего писали, что уважают все профессии.

В опросе, проведенным во всех регионах России, участвовали более пяти тысяч человек.

Адвокат Марина Буянова рассказала, в каких случаях можно просить у руководства повышения заработной платы. В первую очередь, нужно учитывать объем и тяжесть выполняемой работы. Сотрудник имеет право надеяться на увеличение оклада в случае, если он повысил свою квалификацию.