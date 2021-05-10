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    10 мая 2021, 03:27

    Перечислены поводы для повышения зарплаты

    Анастасия Кукова

    Для того, чтобы попросить у руководство повышение заработной платы на 30%, надо учесть сначала объем и тяжесть выполняемой работы. Если сотрудник выполняет больше, чем должен, или увеличилась тяжесть и опасность труда, он может надеяться на прибавку.

    Перечислены поводы для повышения зарплаты

    Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказала адвокат Марина Буянова. Она уточнила, что не стоит путать реальное превышение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

    «Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — отметила Буянова.

    Она порекомендовала попросить у начальства повысить зарплату, если вам предложили место в другой компании. Адвокат посоветовала «поиграть» с руководством, дескать, работник готов остаться при улучшении условий труда.

    «Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…» — уточнила юрист.

    Во всех перечисленных случаях зарплата может быть повышена на треть.

    В результате опроса выяснилось, что 79% опрошенных россиян считают зарплату чиновников завышенной. О слишком больших жалованьях топ-менеджеров упомянули 38% участников опроса. Неоправданно большой сочли зарплату риелторов 29% респондентов.