Перечислены поводы для повышения зарплаты

Для того, чтобы попросить у руководство повышение заработной платы на 30%, надо учесть сначала объем и тяжесть выполняемой работы. Если сотрудник выполняет больше, чем должен, или увеличилась тяжесть и опасность труда, он может надеяться на прибавку.

Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказала адвокат Марина Буянова. Она уточнила, что не стоит путать реальное превышение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

«Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — отметила Буянова.

Она порекомендовала попросить у начальства повысить зарплату, если вам предложили место в другой компании. Адвокат посоветовала «поиграть» с руководством, дескать, работник готов остаться при улучшении условий труда.

«Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…» — уточнила юрист.

Во всех перечисленных случаях зарплата может быть повышена на треть.

В результате опроса выяснилось, что 79% опрошенных россиян считают зарплату чиновников завышенной. О слишком больших жалованьях топ-менеджеров упомянули 38% участников опроса. Неоправданно большой сочли зарплату риелторов 29% респондентов.