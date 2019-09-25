Россияне назвали самые острые проблемы страны

Больше половины россиян назвали рост цен наиболее острой проблемой. Жителей страны также тревожат кризис в экономике и сложности в промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Увеличение цен поставили на первое место среди основных трудностей 59% участников опроса, проведенного «Левада-центром». Результаты исследования привел «Интерфакс».

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Кризисные явления в экономике, спад производства промышленности и сельского хозяйства беспокоят каждого четвертого россиянина. О них упомянули 24% респондентов.

Почти вдвое, по сравнению с данными за прошлый год, увеличилось количество жителей страны, которые больше всего опасаются наплыва мигрантов. Если в 2018-м среди опрошенных такую проблему отмечали 10%, то сейчас — уже 18%.

Специалисты «Левада-центра» проводили свой опрос с 22 по 28 августа по репрезентативной всероссийской выборке. В нем участвовали чуть более 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов — жители городов и сел 50 субъектов РФ. Все опрошенные были старше 18 лет.

По результатам другого исследования, среднестатистическая российская семья стала больше тратить за неделю. Ее расходы выросли на 0,7% и составили более 4,4 тысячи рублей.