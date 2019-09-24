Согласно исследованию аналитиков, объем повседневных расходов россиян продолжил рост. Недельные траты сограждан с 16 по 22 сентября увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей и составили 4417 рублей.

Рост произошел на фоне дефляции, которая, по данным Росстата, отмечалась три последних недели подряд, а также уверенно снижающейся инфляции в годовом выражении.

Минэкономразвития прогнозирует в России нулевой прирост потребительских цен по итогам сентября по отношению к августу. Разница в значениях индекса в нынешнем году и прошлом составила 2,4%. В 2018 году в аналогичное время расходы показали снижение.