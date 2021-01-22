Россияне назвали самую распространенную ложь в вакансиях

Большинство жителей России сталкивались с тем, что в вакансиях указана ложная информация о будущей работе. Об этом говорят результаты исследования, которое провел сервис по поиску работы.

С опросом сервиса «Работа.ру» ознакомился РБК. О лжи в вакансиях рассказали 80% респондентов. Чаще всего работодатели лукавят относительно уровня заработной платы. Об этом заявили 55% опрошенных. Еще 37% заявили, что им предоставляли неверную информацию о трудовых обязанностях, а 36% обманули с условиями труда.

При этом компании редко обманывают насчет графика работы (19%), оформления по трудовому кодексу (13%) и карьерных перспективах (17%). Некоторые респонденты признались, что им дали неверную информацию о соцпакете, месторасположении работы, «дружеском коллективе» и командировках.

Исследование проводилось в январе 2021 года. В нем приняли участие более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны.

Другой опрос показал, что лишь треть россиян одобряет платное высшее образование. При необходимости такую форму обучения оплатят 62% респондентов.