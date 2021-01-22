Исследование показало, что 31% россиян не хочет платить за высшее образование

Почти треть россиян против того, чтобы платить за высшее образование. Лишь 7% опрошенных уверены, что качественные знания можно получить только за деньги.

Такое результаты показало исследование, проведенное банком «ФК Открытие». Итоги работы оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Около 31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях», — сказано в исследовании.

Больше всего противников платного образования оказалось в Южном федеральном округе (37%) и на Северном Кавказе (36%). Меньше всего — на Дальнем Востоке (19%) и в Санкт-Петербурге (26%)».

При необходимости платное высшее оплатят 62% респондентов. Меньше всего на это готов пойти на Северном Кавказе (51%). «За» высказались 69% жителей Дальнего Востока и в 67% петербуржцев.

При этом 7% считают, что качественное высшее образование можно получить только за деньги. Больше всего сторонников этой точки зрения на Дальнем Востоке и Северном Кавказе — по 13%, меньше всего такого мнения придерживаются в Приволжском (4%) и Северо-Западном (5%) федеральном округах».

Брать кредиты на платное образование готовы только 42% опрошенных. Остальные ответили, что не брали и не возьмут кредит на эти цели.

Банк «Открытие» проводил опрос с 14 по 19 января в виде онлайн-интервью среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что студентов не стоит возвращать на очное обучение до середины февраля.