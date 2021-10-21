Россияне назвали причины избиения москвича в метро дагестанцами

Более трети россиян считают, что причиной драки в московском метро, где три дагестанца избили вступившегося за девушку парня, стало бескультурье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Об избиении мужчины в московском метро, который заступился за девушку, слышали более двух третей (69%) россиян. Среди них 31% считают причиной произошедшего бескультурье, а 15% заявили, что проблема заключается в большом количестве приезжих. При этом 10% назвали причиной конфликта чувство безнаказанности у нападавших, 8% — безразличие окружающих, еще 8% — агрессию.

То, что в подобные ситуации нужно вмешиваться сразу, как только чувствуется грубость и несправедливость, заявили 67% россиян. А 22% считают, что лучше не вмешиваться, чтобы не нарваться на еще больший конфликт, а вызвать полицию и ждать.

На вопрос о том, какое наказание должны избрать для зачинщиков драки, 37% россиян ответили, что их нужно посадить в тюрьму. В среднем они считают лишение свободы на пять лет достаточным. При этом 21% заявили, что хватит и денежного штрафа. За принудительные работы выступили 18%, за арест на срок до шести месяцев — 15%, за арест на 15 суток — 11%.

Накануне Роман Ковалев, который был избит тремя дагестанцами, дали интервью «360». Он рассказал, что ни капли не жалеет о своем поступке и, если бы такая ситуация повторилась, поступил бы так же.

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