«Я бы повторил свой поступок»: вступившийся за девушку в метро рассказал, что с него начали брать пример

Роман Ковалев, избитый дагестанцами в московском метро после того, как вступился за девушку, рассказал, что люди начали брать с него пример. Он признался, что ни капли не жалеет о своем поступке. Об этом он сообщил в интервью «360».

Ковалев считает, что таких опасных для общества людей нужно ставить на учет.

«Думаю, постановка на учет помогла бы. Чтобы они понимали, какие их последствия ждут. Наверное, нужна сплоченность людей, чтобы каждый готов был заступиться за каждого в принципе, тогда бы это ни во что не перерастало по итогу. Как вариант, вызвать полицию. Потому что на каждой станции дежурят, быстро подскочили», — отметил мужчина.

Это не первая ситуация, когда он за кого-то заступился, но обычно это не перерастало в драку.

«Все на словах привык решать», — сказал он.

Роман признался, что внимание прессы и общественности, которое на него свалилось, для него непривычно.

Но многие уже начали следовать его примеру. Через неделю после того случая в подземке снова произошла потасовка. Но вмешались люди и всех разняли.

«Парень писал, что какие-то незнакомые ему люди в баре решили подраться. Он такой — я посмотрел с тобой видео и решил вмешаться, чтобы их разнять. У меня получилось, ни о чем не жалею», — рассказал Роман.

Роман ответил на вопрос, не жалеет ли он, что вступился за девушку, пожертвовав своим здоровьем.

«Нет, не жалею вообще ни капли. Я бы точно так же повторил свой поступок», — заявил он.

По его мнению, девушкам для защиты стоит носить с собой перцовый баллончик.

«Мне кажется, он бы помог. Толпу разгоняет, на самом деле», — сказал Роман.

После случившегося первым человеком, кому позвонил Роман, была его девушка. В тот день он ездил знакомиться с ее родителями. Драка произошла уже на обратном пути.

«Я говорю: „Я немножко подрался“. Она через час со мной сидела, прямо до конца. Меня там оформили уже, отвезли в больницу. Пока в палату не положили, она со мной сидела», — сообщил он.

Несмотря на все увечья, Роман считает, что ему повезло.

«По-моему, по морали поступил. В принципе, мне повезло. Как оказалось, у них еще ножик, что ли, был. То есть я еще легко отделался, челюсть тоже целая. Просто брату ломали, я знаю, что это проблематично все восстанавливается. Он до сих пор в брекетах ходит», — сказал он.

Ковалев сказал, что от барного сообщества ему поступило предложение открыть свой ресторан.

«Мне кажется, это мечта любого, кто в общепите работает. Все официанты, бармены и не только, я думаю, поймут. Давнишняя мечта. Я думал, когда за 30 будет, буду чем-то таким заниматься. А сейчас возможность есть. Понимаю, что буду с полной отдачей работать в любом случае», — сообщил он.