Россияне назвали лучшие города для фриланса

Россияне в ходе опроса признали лучшими городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Лучшей страной для фриланса пользователи назвали Россию, сообщило со ссылкой на сервис «Работа.ру» РИА «Новости».

Самым комфортным городом для удаленной работы участники опроса назвали Москву. За столицу высказались 59% респондентов. Вторым в списке оказался Санкт-Петербург с 42% голосов, а замкнул тройку Сочи — его выбрали 26% опрошенных. Исследование проводил сервис «Работа.ру», сообщило агентство.

В список удобных для фриланса городов также попали Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар.

В опросе поучаствовали больше 4900 человек. Важными условиями при выборе города опрошенные назвали количество проектов, наличие стабильного интернета и развитую инфраструктуру.

Почти половина опрошенных заявила, что Россия — самая удобная страна для работа на фрилансе. Треть респондентов назвали США, а самой непривлекательной страной для фриланса пользователи назвали Таиланд.

В России назвали самые популярные профессии у самозанятых фрилансеров. Чаще всего такие россияне работают копирайтерами, разработчиками презентаций и мастерами обработки фотографий.