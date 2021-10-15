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    15 октября 2021, 08:41

    Россияне назвали лучшие города для фриланса

    Россияне назвали Москву, Санкт-Петербург и Сочи лучшими городами для работы на фрилансе

    Антон Ишбульдин

    Россияне в ходе опроса признали лучшими городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Лучшей страной для фриланса пользователи назвали Россию, сообщило со ссылкой на сервис «Работа.ру» РИА «Новости».

    Россияне назвали лучшие города для фриланса

    Самым комфортным городом для удаленной работы участники опроса назвали Москву. За столицу высказались 59% респондентов. Вторым в списке оказался Санкт-Петербург с 42% голосов, а замкнул тройку Сочи — его выбрали 26% опрошенных. Исследование проводил сервис «Работа.ру», сообщило агентство.

    В список удобных для фриланса городов также попали Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар.

    В опросе поучаствовали больше 4900 человек. Важными условиями при выборе города опрошенные назвали количество проектов, наличие стабильного интернета и развитую инфраструктуру.

    Почти половина опрошенных заявила, что Россия — самая удобная страна для работа на фрилансе. Треть респондентов назвали США, а самой непривлекательной страной для фриланса пользователи назвали Таиланд.

    В России назвали самые популярные профессии у самозанятых фрилансеров. Чаще всего такие россияне работают копирайтерами, разработчиками презентаций и мастерами обработки фотографий.