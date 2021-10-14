Названы основные профессии самозанятых фрилансеров в России

По данным сервиса «СберУслуги», самозанятые граждане из России чаще всего работают копирайтерами — таковых оказалось 18%, второе место занимают разработчики презентаций и мастера по обработке фотографий. Этими видами деятельности заняты 16% фрилансеров, сообщила «Газета.ru».

В первую пятерку также вошли дизайнеры логотипов и листовок и графические дизайнеры. Замыкают топ популярных профессий на фрилансе переводчики. Таковых в России оказалось 9%.

«Нет ничего удивительного, что самозанятые наиболее активны в категории „фриланс“. Россия входит в десятку стран по объему рынка фриланса. Большое достоинство этой сферы — возможность оказывать услуги удаленно, что для исполнителей значительно увеличивает выборку клиентов, а значит и доход. Например, специалист из Новосибирска или Екатеринбурга без проблем может оказывать услуги клиенту из Москвы или Владивостока», — отметила операционный директор «СберУслуг» Марина Александровская.