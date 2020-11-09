Россияне назвали главные причины своих неудач в 2020 году

Одной из главных причин неудач россиян в этом году стала пандемия коронавируса. В этом признался каждый пятый принявший участие в опросе сервиса по поиску работы.

Как пишет RT со ссылкой на данные исследования, 27% сограждан заявили, что на их неудачи в этом году повлиял не только разгул коронавируса. 11% респондентов объяснили невезение тем, что 2020 год — високосный, 1% участников опроса уверены, что подходящий к концу год в целом какой-то мистический.

30% граждан России считают, что их неудачи совсем не связаны с событиями, которые произошли в этом году. 10% заявили, что они вообще не сталкивались с каким-либо невезением. В опросе, проведенном сервисом «Работа.ру», приняли участие около пяти тысяч жителей России.

По данным исследования, треть респондентов назвали уходящий 2020 год худшим в своей жизни. Обычным его признали более 20% опрошенных. Лучшим в жизни этот год считают 3% соотечественников.

За все время пандемии российские медики с марта выявили 1 774 334 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 30 537 человек. Эпидемическая ситуация снова ухудшилась в сентябре. В связи с этим в России ввели новые ограничения.