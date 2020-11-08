Треть россиян назвали 2020 год худшим в жизни

Более 60% участников опроса сервиса «Работа.ру» ответили, что считают 2020 год плохим. Треть респондентов признались, что это их худший год в жизни.

«Более половины жителей России (61%) поставили 2020 году 1-4 балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл — он стал для них одним из худших в жизни», — говорится в исследовании сервиса. Данные приводит РИА «Новости».

Признали 2020 обычным годом 21% опрошенных. Они поставили ему пять баллов из десяти. Лучшим в жизни назвали 2020 год 3% россиян. Всего положительную оценку ему дали 18% респондентов.

2020 год признали плохим по нескольким причинам. Основная — потеря работы или сокращение. Этот фактор указали в опросе треть респондентов. Почти столько же участников сообщили, что у них снизился доход в 2020 году. Пандемию и связанные с ней неудобства назвали главным отрицательным фактором четверть россиян.

Почти половина опрошенных хотят, чтобы год закончился быстрее.

Ранее россияне приняли участе в опросе, посвященному лучшим городам для работы на удаленке. К ним отнесли Москву, Казань и Новосибирск.