Россияне начали сметать с прилавков антисептики из-за коронавируса

В российских аптеках из-за коронавируса не осталось медицинских масок. Теперь соотечественники начали массово скупать антисептики.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на продавцов, по состоянию на начало марта, в некоторых онлайн-магазинах и аптеках наружных антисептических средств уже не купить. Общий объем продаж антибактериальных салфеток и обеззараживающих гелей вырос более чем на 100%.

По данным аналитического агентства DSM Group, ажиотажа вокруг антисептиков с начала января по середину февраля 2020 года не было вообще. Всплеск начался с 20 февраля. Россияне стали тратить в среднем на 110% больше на антибактериальное мыло и салфетки.

В России медики зафиксировали шесть случаев заболевания коронавирусом. Ранее Минздрав РФ выпустил памятку, в которую включили советы носить маски, мыть руки с мылом и избегать мест массового скопления людей.

2019-nCoV впервые появился в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Он моментально распространился по всему миру. На карантин закрыли десятки городов. В аэропортах пассажирам меряют температуру и при любых признаках болезни отправляют в изолятор. Всего от коронавируса уже умерли более трех тысяч человек.