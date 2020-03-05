Коронавирус в России и мире. Главное на 5 марта

На данный момент число зараженных коронавирусом в мире достигло 93 тысяч, более трех тысяч погибли, а 50 тысяч излечились. В Китае за прошедший день зараженных выявили меньше, чем за предыдущий. Тем не менее, COVID-2019 идет на спад?

В России

Россия предложила провести чемпионат мира по хоккею у себя в этом году, если Швейцария его перенесет из-за эпидемии. Игры предложили провести в мае.

Скоро коронавирус закончится? Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что вспышка COVID-2019 уже подходит к концу, так как вирус сосредоточен лишь в Китае (преимущественно в одной провинции), а число выздоровевших резко возросло.

Большинство российских граждан вернулись домой из Южной Кореи. Россия приостановила авиасообщение со страной, поэтому россияне долгое время не могли улететь из страны.

Правительство Москвы выделило на медицинские маски 200 миллионов рублей. Договор с производителем уже подписан, а маски не закончатся в аптеках.

В мире

В Китае более 50 тысяч человек излечились от COVID-2019, из них только в провинции Хубэй смогли вернуться домой 38,5 тысячи пациентов.

Франция решила радикально бороться с нехваткой масок — правительство республики ввело запрет на продажу маски без официального рецепта от врача.

Тем временем ученые выяснили, что COVID-2019 мутировал в два подтипа — L и S. Этому способствовали стремительное его распространение по всему миру, из-за чего он претерпел множественные мутации. Первый подтип самый агрессивный и встречается чаще — в 70% случаев. Именно с него началась вспышка в Ухани, однако сейчас он уже встречается гораздо реже. Второй тип характерен для 30% случаев и протекает более спокойно.

Другие ученые из Гонконга впервые задокументировали случай передачи COVID-2019 от человека животному. Они взяли анализы у пса, зараженный хозяин которого попал в больницу. Оказалось, что у питомца очень слабые признаки вируса в крови, а болеет он без симптомов и чувствует себя хорошо. Но собаку все равно решили поместить в карантин до полного выздоровления.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за это десятилетие провела церемонию награждения в перчатках. Врачи говорят, что это оправдано, так как особому риску подвергнуты пожилые люди, а ей скоро исполнится 94 года.

Сразу шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Белоруссии, а первый и единичный случай диагностировали в Польше у человека, который вернулся из Германии.

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов для того, чтобы помочь странам преодолеть медицинские и экономические последствия эпидемии. Предполагается поддержать мировое здравоохранение, обучить врачей и волонтеров по всему миру, которые работают на передовой борьбы с вирусом.

Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили премьеру ленты с мая на ноябрь 2020 года. Ранее к ним обратились поклонники фильма и попросили перенести показ, чтобы не заразить еще больше людей.