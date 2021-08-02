Россияне начали получать президентские выплаты на школьников

Пенсионный фонд РФ со 2 августа начинает выплачивать единовременные денежные выплаты на подготовку детей к школе. Сумма пособия составит 10 тысяч рублей.

Постановление о выплатах со 2 августа было опубликовано на сайте правительства. Изначально планировалось, что выплаты будут начислять с 16 августа, но по распоряжению президента этот срок сдвинули на две недели.

Для получения единовременной денежной выплаты на подготовку к школе необходимо подать заявление на сайте госуслуг или через клиентскую службу Пенсионного фонда. Обращения принимаются до 1 ноября этого года.

Пособия могут получать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также право на выплаты есть у молодых людей до 23 лет — в случае, если они имеют ограничения по состоянию здоровья и проходят обучение по общеобразовательной школьной программе.

На обеспечение выплат правительство выделит более 204 миллиардов рублей. По данным глава Минтруда Антона Котякова, в ПФР уже поступили заявления от 12,4 миллиона родителей.

Планируется, что выплату к началу учебного года получат родители более 20 миллионов детей.