«Путинские» выплаты на школьников начнут начислять с понедельника

Родители школьников в возрасте от шести до 18 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, установленную указом президента, уже с 2 августа. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что начислять выплаты планировали с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы начать выплаты на две недели раньше.

«Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», — сообщил председатель кабмина.

Выплату к началу учебного года получат родители более 20 миллионов детей. Средства также начислят родителям школьников в возрасте до 23 лет с ограничениями по здоровью.

В Московской области школьную выплату смогут получить родители 1,1 миллиона детей. Об этом ранее сообщила зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Правительство РФ выделило на обеспечение выплат более 204 миллиардов рублей.

Прием заявлений на получение выплаты начался 15 июля. Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщил, что в ПФР уже поступили заявления от 12,4 миллиона родителей.