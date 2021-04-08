Россияне начали хуже относиться к мигрантам

Итоги 2020 года показали, что жители России стали хуже относиться к мигрантам. Такая тенденция осложняет межнациональные отношения. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, на 7,5% увеличилось число людей, плохо относящихся к мигрантам. Магомедов подчеркнул, что такая ситуация существенно влияет на состояние межнациональных отношений. В этом вопросе важна работа правоохранительных органов.

Замруководителя администрации президента РФ привел данные МВД РФ, по которым в России в 2020 году находились почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев. При этом из них в школу ходили лишь 140 тысяч детей. Он заметил, что российская система образования не рассчитана на такое количество детей из других стран.

«Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них — это будущие граждане нашей страны», — подчеркнул Магомедов.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов тем временем заявил, что в Россию в ближайшее время могут вернуться до миллиона мигрантов. Они окажут положительное воздействие на российскую экономику.