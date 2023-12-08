Общество 08 декабря 2023, 15:30 Россияне начали готовиться к летнему пляжному отдыху РЕН ТВ: россияне начали массово скупать пляжные туры на лето РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне начали покупать туры к морю на следующее лето, туристические компании зафиксировали высокий интерес к пляжным направлениям. Об этом сообщили «Известия».

Ранее бронирование туров в Абхазию и Анапу выросло в четыре раза, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, примерно в полтора раза возрос спрос на отдых в Минеральных Водах и Геленджике.

Реклама

По мнению аналитиков, одной из причин такой спешки является экономия. Многие турагентства готовы сделать существенные скидки при раннем бронировании.

«Люди понимают, что очередной рост цен возможен в следующем году, поэтому уже сейчас начали покупать туры на лето. Как минимум, это поможет сэкономить на путевке до 30% от стоимости», — сообщила представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она отметила, что после Нового года цены на отдых в России поднимутся еще выше, а скидок на старте активных продаж уже не будет.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить во время отдыха в новогодние праздники.