Путешествия 07 декабря 2023, 10:47 Россиянам назвали способы сэкономить на поездке в новогодние каникулы Эксперт Абрамзон: планирование даст экономить на поездке в новогодние каникулы РИА «Новости»

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Поездки на новогодних каникулах обычно стоят дороже, чем в обычные дни. Директор по продукту «Яндекс. Путешествия» Евгений Абрамзон заявил, что можно сэкономить, если планировать их заранее. Об этом написали «Известия».

При раннем поиске билетов и отеля у россиян больше шансов найти выгодные предложения. Эксперт посоветовал обратить внимание на даты: в предпраздничные 29-30 декабря стоимость авиа и железнодорожных билетов выше, чем 31 декабря или 1 января.

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Абрамзон также предложил поискать специальные предложения от отелей и горнолыжных курортов. Для экономии можно отказаться от такси или аренды автомобиля и передвигаться на общественном транспорте, считает он.

В городе, куда человек собирается поехать на праздники, наверняка будут проходить развлекательные мероприятия, напомнил он. На главных площадях обычно устанавливают елку, там же выступают местные артисты.

В нынешнем сезоне вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах. Россияне чаще всего бронировали места на базах отдыха в в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%).