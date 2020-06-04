Эксперт: Россию ждет новая модель потребления

После пандемии COVID-19 возврата к прежней модели потребления продуктов питания в России ждать не стоит. Теперь ключевым фактором в выборе покупки становится цена, растет спрос на продукцию по акциям.

«Спрос на категорию „фреш“ сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах», — поделился эксперт.

Спрос на продукты здорового питания сохранится, но претерпит изменения и будет «больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя как здоровая».

С мясными продуктами ситуация будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента.

«Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше — они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие. Население начинает активно отказываться от говядины и переходит к более доступной свинине. Те, кому свинина не по карману, переключаются на курицу», — пояснил Федяков.