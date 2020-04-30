Россияне на самоизоляции активно скупают дачный инвентарь

Крупные ритейлеры, продающие товары в интернете, отмечают высокий спрос на товары для дачи и загородного дома. Россияне на самоизоляции активно начали готовиться к дачному сезону.

Как сообщает «Московский комсомолец», особой популярностью пользуются принадлежности для отдыха на свежем воздухе и садовый инвентарь. По мнению торговых представителей, жители подготавливаются к переезду на свежий воздух, чтобы провести самоизоляцию там.

Отмечается, что у кого нет загородного дома, присматриваются к дачам в Подмосковье. Они готовы купить участок со стоящим на нем домом.

Из-за продления режима самоизоляции тысячи дачников с их рассадой оказались заперты в городских квартирах. Ранее «360» рассказал, как заниматься садово-огородными делами в условиях пандемии.