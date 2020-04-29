Как заниматься огородом в режиме самоизоляции. Советы дачникам

Режим самоизоляции продлили и тысячи дачников с их рассадой оказались заперты в городских квартирах. О том, как заниматься садово-огородными делами в условиях пандемии рассказали телеканалу «360» дачные специалисты.

У дачников почти ничего не поменялось

Руководитель проекта Чудогрядка.рф и садовод Алексей Володихин отметил, что сейчас для того, чтобы никуда не ездить, дачники могут заняться тем, что они делают редко, например поделить многолетние овощи, этому способствует и погода.

Что касается сада, то сейчас самое время обработать его от болезней и вредителей Алексей Володихин Руководитель проекта Чудогрядка.рф и садовод

«Кто на даче — очень хорошо, на свежем воздухе работы много — готовить теплицы, перекапывать грядки, обрабатывать все плодово-ягодные культуры от вредителей и болезней, делить многолетние цветы, вести корневую подкормку цветочных и плодово-ягодных культур, в теплицу сеять зелень», — рассказала Октябрина Ганичкина, телеведущая и автор книг по садоводству.

Она рассказала, что из зелени, которую можно уже сейчас высадить в теплицу, есть кинза, укроп, петрушка, сельдерей, салат. В это время можно готовить и рассаду. Перцы, огурцы и баклажаны пока рано высаживать на улицу, но вот в теплицу уже можно. Если даже будут заморозки, то их можно спасти, укрыв дополнительно специальным полотном.

Тоже посоветовал и Володихин. Для тех, у кого уже есть рассада, перцы томаты и баклажаны можно уже высадить, не забыв их укрыть. Также самое время посеять морковь, свеклу, горох и разную зелень.

«Что касается сада, то сейчас самое время обработать его от болезней и вредителей. На это обычно у дачников времени не хватает, и потом там и тля бывает на плодовых деревьях. Сейчас самые оптимальные сроки — когда еще бутоны не распустились, и сразу после цветения», — указал садовод.

У дачников работа кипит, они на свежем воздухе, у них очень много дел, и они забывают про всякую болезнь. Октябрина Ганичкина телеведущая и писательница

По словам Октябрины Ганичкиной, сейчас нелегко придется тем, кто остался дома и не может выехать на участок. У них рассадой заставлены все подоконники, которую уже совсем скоро надо будет высаживать.

«Я, например, тоже дома, была (недавно — ред.) на даче, у меня там родня, сын, я им там им указания даю по телефону… Они посеяли укроп, лук и чеснок высадили для зелени», — рассказала телеведущая. Она также посоветовала семена закупать онлайн.

Октябрина Алексеевна посетовала, что дороги все закрыты, и огородники не едут на дачи, не делятся опытом в автобусах, электричках. «Там сейчас птицы поют, газон зеленеет, скоро все будет цвести, это такая красота, свежий воздух», — отметила она.

Источник фото: РИА «Новости»

Нестандартные решения

Собеседница «360» рассказала о необычных решениях для дачи. «Я буду высаживать шелковицу, белую и черную. Это ягоды, южное растение, растет большим кустом и очень рано плодоносит, на третий день уже можно урожай собрать, а ягоды похожи на ежевику, только поменьше чуть-чуть», — указала ведущая.

Ганичкина также поделилась и вертикальным методом посадки персикового дерева. «Я его высотой на метр от земли поставлю на рогатки, он будет у меня лежать. Я его обрежу, оставлю побеги на право-налево горизонтально, верхушку подрежу, чтоб не рос не больше двух-трех метров». По ее словам, так дерево можно спасти от заморозков, его легче будет укрывать, обрезать и обрабатывать от вредителей.

Октябрина Алексеевна также сообщила, что есть сорт гороха («Стайл»), который можно выращивать на балконе в квартире. «Это единственный сорт, который не надо подвязывать, у него нет листьев, у него прилистники и крепкий стебель. Его на балконе хорошо выращивать, он не вьется, а стоит как солдатик», — порекомендовала телеведущая. Только она также посоветовала его накрыть, чтобы горошек не съели птицы.