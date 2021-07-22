Россияне купили рекордное количество крепкого спиртного

В первой половине 2021 года россияне стали активнее закупаться крепким алкоголем. Продажи установили новый рекорд. Предыдущий зафиксировали в прошлом году на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на производителей.

Как отметило издание, рост произошел в сегменте популярной недорогой водки. Некоторые производители отметили, что увеличили отгрузку на 12%.

«Продажи [крепкого спиртного] растут, несмотря на высокую базу прошлого года. Тогда потребление алкоголя в целом выросло из-за того, что россияне не путешествовали и часто выпивали дома в период самоизоляции. Отчасти этот тренд продолжается и сейчас», — приводит газета слова директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза.

Собеседник отметил, что на рост продаж водки также повлияло повышение акцизов на вино — россияне просто переключились на более дешевый алкоголь. Основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман заявил, что продажи увеличивают лидеры рынка, вытесняя с полок небольших производителей.

Президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев связал рост продаж с уменьшением нелегального оборота алкоголя в стране.

В начале лета Росстат сообщил, что в России от спиртного за год умерли более 50 тысяч человек.