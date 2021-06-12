Смертность от алкоголя выросла в России

Число смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России за год превысило 50 тысяч. В 2019 году эта цифра была на три тысячи меньше, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

«В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек», — приводит сайт статистику федеральной службы.

Годом раньше в стране отметили снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018-м. Тогда из-за спиртного умерли 48 786 человек. Выросло и число смертей, связанных с психическими расстройствами. В прошлом году по этой причине умерли 24 159 человек.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что смертность из-за злоупотребления алкоголем выросла в период самоизоляции в прошлом году. В связи с этим он предложил вернуться к обсуждению запрета на продажу спиртных напитков людям младше 21 года.

Руководство некоторых крупных городов решило ввести сухой закон в День России. Как пишет Ura.ru, алкоголь 12 июня нельзя будет купить в Перми и Салехарде.