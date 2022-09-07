Россияне из-за похолодания начали скупать обогреватели | 360°

Общество 07 сентября 2022, 05:56 Поделиться Telegram

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Viber Россияне из-за похолодания начали скупать обогреватели Спрос на масляные радиаторы в России за неделю вырос в 5,5 раза РИА "Новости"

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С 29 августа по 4 сентября спрос на масляные радиаторы в Росси вырос в 5,5 раза, на тепловентиляторы — в 4 раза, что подтверждается данными фискального сервиса «Атол Онлайн».

«Россияне ждут центрального отопления, скупая обогреватели. <…> Плавно подрос спрос на все виды грелок — в 1,4 раза», — говорится в сообщении.

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Похолодание, начавшееся в сентябре в Москве, повлияло на интерес горожан к обогревателям. Средняя стоимость товаров для отопления в столице не отличается от ценника на эти же товары в регионах.

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Россияне отдавали предпочтение конвекторам (51%) и тепловентиляторам (36%). Аналитики полагают, что пиковый спрос на эту категорию товаров будет в сентябре. После включения отопления в домах таких покупок станет меньше.

Ранее стало известно, что Москва вошла в пятерку регионов России с самыми высокими платежами за ЖКХ. Жителям столицы приходилось отдавать за коммунальные услуги более 10 тысяч рублей.

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