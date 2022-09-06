Деньги 06 сентября 2022, 01:39 Поделиться Telegram

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Viber Москва вошла в топ-5 городов России с самыми высокими платежами за ЖКХ РИА «Новости»: эксперты составили топ-5 городов России с высокими платежами за ЖКХ РИА "Новости"

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Российская столица вошла в пятерку городов страны с самыми высокими платежами за коммунальные услуги. К такому выводу пришли эксперты РИА «Новости».

По итогам прошлого года в Москве семья ежемесячно платила за ЖКХ свыше 10 тысяч рублей. В числе регионов с самыми высокими затратами на коммунальные услуги оказалась Камчатка (9 919 рублей), Магаданская область (9 891 рублей), Ямало-Ненецкий округ (8 810 рублей) и Ненецкий округ (8 243 рублей).

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Из отчета аналитиков следует, что меньше всего за ЖКХ платили в Калмыкии, Чувашии, Дагестане, Брянской, Курской областях — менее 3,7 тысячи рублей. В среднем в России ежемесячно семья платит порядка 5,5 тысячи рублей за коммунальные услуги. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 9,2%. Эксперты полагают, что в 2022 году расходы также вырастут.

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Коммунальщики ожидают оплаты за услуги до 10 числа каждого месяца, чтобы абоненты не накапливали задолженность. За последние семь месяцев жители Московской области выплатили более 11 миллиардов рублей задолженности по ЖКХ.

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