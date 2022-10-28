Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах» | 360°

Общество 28 октября 2022, 23:39 Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах» Минцифры: россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах» РИА "Новости"

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Жители новых российских регионов смогут указать свой адрес регистрации на портале «Госуслуг», если он есть в федеральной информационной адресной системе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как пояснили в ведомстве, сведения об адресах поступают на «Госуслуги» из федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

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«При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ», — заявили в пресс-службе.

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Все вопросы, касающиеся данных в ФИАС, можно задать Федеральной налоговой службе, так как она является оператором системы.

Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов. Голосование проходило в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в конце сентября. Большинство местных жителей выступили за воссоединение с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что интеграция территорий займет некоторое время. Пока в регионах сложилось «особенное положение».