Песков констатировал «особенное положение» в новых регионах России | 360°

Власть 19 октября 2022, 07:55 Песков констатировал «особенное положение» в новых регионах России Представитель Кремля Песков: на интеграцию новых регионов России уйдет некоторое время

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Интеграция новых регионов России займет некоторое время. Пока в них сложилось «особенное положение», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Начался процесс их интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», — заметил представитель Кремля.

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Он затруднился ответить на вопрос, произойдет ли это до конца года.

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«Может. А может, и нет. Это же процесс, нужно время», — подчеркнул Песков.

Он не ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в Российской Федерации создать новый округ в связи с присоединением двух республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — констатировал Дмитрий Песков.

Новые регионы приняли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в конце сентября. За продолжение жизни в составе РФ высказалось абсолютное большинство проголосовавших.