Онищенко заявил, что россияне хотят выходить на работу с 1 января

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более трети россиян (33%) оказались против длинных новогодних выходных.

«Скоро все даже первого [января] не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами», — заявил Онищенко.

Он также отметил, что идею сократить новогодние праздники на самом деле поддерживает большее число россиян.

«Надо экономику поднимать, надо думать о будущем страны», — подчеркнул депутат.

Онищенко обратил внимание, что большая часть населения работает не в бюджетных организациях, и сидеть дома больше недели им совершенно невыгодно.

Ранее «360» рассказал о результатах опроса ВЦИОМ. Оказалось, что число недовольных длинными праздниками россиян в 2020 году выросло.