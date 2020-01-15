    15 января 2020, 01:33

    Онищенко заявил, что россияне хотят выходить на работу с 1 января

    Ирина Нагайникова

    Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал результаты опроса об уместности длинных выходных. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
    Онищенко заявил, что россияне хотят выходить на работу с 1 января

    Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более трети россиян (33%) оказались против длинных новогодних выходных.

    «Скоро все даже первого [января] не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами», — заявил Онищенко.

    Он также отметил, что идею сократить новогодние праздники на самом деле поддерживает большее число россиян.

    «Надо экономику поднимать, надо думать о будущем страны», — подчеркнул депутат.

    Онищенко обратил внимание, что большая часть населения работает не в бюджетных организациях, и сидеть дома больше недели им совершенно невыгодно.

    Ранее «360» рассказал о результатах опроса ВЦИОМ. Оказалось, что число недовольных длинными праздниками россиян в 2020 году выросло.